Украина-молдавский КПП "Паланка" европизируют

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так заявил премьер-министр РМ Павел Филип, когда прибыл на строительную площадку КПП "Паланка". Ее планируют сдать в эксплуатацию к концу 2018 года.

По словам Филипа, ему приносит удовольствие видеть, как работают подъемные краны, бульдозеры и несмотря на то, что стоит мало зданий, до сих пор проделали очень масштабную работу. Он считает, что упомянутый пункт обеспечит качественные услуги, подобные тем , которые предоставляются при пересечении границы ЕС.

Филип подчеркнул, что общий контрольно-пропускной пункт наделит граждан рядом преимуществ, среди которых единичный контроль таможенников и пограничников Молдовы и Украины, что уменьшит время прохождения границы, поднимет уровень потока пассажиров и оборот товаров, уменьшит коррупцию и нарушения на КПП.

Он подвел итог, что первый раз за 25 лет Республика Молдова будет полностью контролировать свои границы, в том числе на приднестровском участке, за что он благодарен президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на граничном пункте пропуска между Украиной и Польшей гражданин Германии пытался вовлечь украинских пограничников в коррупцию, предлагая деньги за пропуск его транспортного средства без очереди.