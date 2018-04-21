15:57 21.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп пригрозил Демократической партии

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Демократическим партиям будут предоставлены ответные меры после подачи ими иска в отношении предвыборного штаба.

Трамп пригрозил Демократической партии

Об этом он написал в Twitter.

Глава государства заявил в своей публикации о том, что только ему сообщили интересную новость. Оказалось, демократы-обструкционисты направили на судебное разбирательство иск против штаба действующего американского президента

По словам Трампа, это может стать хорошей новостью, поскольку теперь его сторона имеет возможность пояснить во всеуслышание информацию относительно серверов DNC, которые демократы отказались передать ФБР, данные касательно серверов Дебби Вассерман-Шульц и документов, которые находились у загадочного гражданина из Пакистана, а также насчет электронных писем Клинтон.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Ким Чен Ын готов освободить трех американских граждан во время встречи с Дональдом Трампом, а ранее КНДР подтвердила информацию о начале денуклеаризации на полуострове и прекращению разработки своей ядерной программы.


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