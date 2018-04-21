Саргсян хотел пойти на "мировую" с оппозиционерами

Оппозиционные политики в один голос говорят, что будет сотрудничать с теперешним правительством только после отставки лидера страны Армена Саргсяна.

"Мы хотим, чтобы переход власти к народу состоялся максимально гладко", - перед людьми высказался оппозиционер Пашинян.

Сегодня президент Армении Армен Саркисян пришел на большой митинг на площади Республики пообщаться с лидером протестующих Николом Пашиняном, однако нормального диалога не вышло, политика постоянно перебивала и перекрикивала толпа активистов и протестующих.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадало более 100 человек.