17:50 21.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Прозрачной приватизация в Украине важна - ЕБРР

В рамках весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти 20 апреля, в пятницу.

Прозрачной приватизация в Украине важна - ЕБРР

О ходе встречи сообщила пресс-служба Минфина сегодня, 21 апреля.

Стороны обговорили взаимодействие Украины с Международным валютным фондом во внедрении проектов Европейского банка реконструкции и развития в нашей стране.

По словам Сума Чакрабарти, важен прогресс в процедуре приватизации, поскольку это один из основных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину.

В свою очередь Александр Данилюк заверил Президента Европейского банка реконструкции и развития в том, что украинская власть поддерживает процесс реформ. Он поблагодарил Сумме Чакрабарти за активную роль в создании Национального инвестиционного совета при Президенте Украины.

Они решили продолжить разговор во время ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Иордании в середине мая текущего 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководитель представительства Европейского  банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер планирует в текущем году реализовать в украинской стране 25 - 30 новых инвестиционных проекта.


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