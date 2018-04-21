Прозрачной приватизация в Украине важна - ЕБРР

О ходе встречи сообщила пресс-служба Минфина сегодня, 21 апреля.

Стороны обговорили взаимодействие Украины с Международным валютным фондом во внедрении проектов Европейского банка реконструкции и развития в нашей стране.

По словам Сума Чакрабарти, важен прогресс в процедуре приватизации, поскольку это один из основных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину.

В свою очередь Александр Данилюк заверил Президента Европейского банка реконструкции и развития в том, что украинская власть поддерживает процесс реформ. Он поблагодарил Сумме Чакрабарти за активную роль в создании Национального инвестиционного совета при Президенте Украины.

Они решили продолжить разговор во время ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Иордании в середине мая текущего 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководитель представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер планирует в текущем году реализовать в украинской стране 25 - 30 новых инвестиционных проекта.