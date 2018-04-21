Порошенко провел очередные ротации в сетке РГА

Своих мест лишились следующие чиновники:

- Дмитрий Воронин был освобожден от исполнения обязанностей с должности главы Фастовского РГА Киевской области;

- Владимир Михнюк был уволен с должности главы Новоград-Волынской РГА Житомирской области;

- Владимир Слидзюк был уволен с должности главы Великомихайловской РГА Одесской области на основании представленной им соответствующего заявления.

Новые РГА сразу же заняли иные, опять же, назначенные президентом лица:

- Геннади1 Гладэньки1 стал главой Колымской РГА Одесской области;

- Олег Тертычный был назначен главой Бобринецкой РГА Кировоградской области;

- Сергей Селевич стал главой Мелитопольской РГА Запорожской области;

- Николая Коваленко назначили главой Ясиноватской РГА Донецкой области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко хочет прекратить антиукраинское вещание вблизи Приднестровья.