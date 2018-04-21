13:33 21.04.2018 | Политика | Новости
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Не без греха: европейские страны также занимались разработкой своего "новичка"

США, Великобритания и Нидерланды в свое время также занимались исследованием действия нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом передает Der Spiegel.

Не без греха: европейские страны также занимались разработкой своего

Сообщается, что еще в 2006 году европейские страны отказались от разработки любых видов химического оружие. Большинство государств присоединилост к Организации по запрещению химического оружия в том же году. 

Позже стало известно, что американцы и череда держав западной Европы продолжают заниматься исследованием подобного типа нервно-паралитических веществ с целью создания противоядия и помощи медицине в борьбе с токсичными отравлениями.

Напомним, что Доклад Организации по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании о веществе, которым в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", полиция Великобритании внесла несколько десятков имен к делу о попытки убийства бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.


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