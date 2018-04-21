Литва будет "вооружаться до зубов" из-за угрозы нападения со стороны России

По словам министра национальной обороны Литовской Республики Раймондаса Кароблиса, необходимо увеличить количество зенитных ракетных комплексов большой дальности типа Patriot и ближнего действия Avenger для возможного противодействия нападению со стороны России.

Руководство Литвы готово платить по счетам, дабы комплексы противоракетной обороны и контингент специалистов находились на территории государства на постоянной основе. Кароблис считает, что НАТО должно быть полностью уверенно в защите своих границ в регионе Балтии. Ситуация в Украине показала, что противник будет использовать нетрадиционные методы ведения войны,и Вильнюс должен быть к этому готов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Литва закрыла въезд в страну 44 россиянам.