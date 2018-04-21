13:50 21.04.2018 | Политика | Новости
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Литва будет "вооружаться до зубов" из-за угрозы нападения со стороны России

Литва просит, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике более мощный комплект противоракетной обороны. Об этом передает Reuters.

Литва будет

По словам  министра национальной обороны Литовской Республики Раймондаса Кароблиса, необходимо увеличить количество зенитных ракетных комплексов большой дальности типа Patriot и ближнего действия Avenger для возможного противодействия нападению со стороны России.

Руководство Литвы готово платить по счетам, дабы комплексы противоракетной обороны и контингент специалистов находились на территории государства на постоянной основе. Кароблис считает, что НАТО должно быть полностью уверенно в защите своих границ в регионе Балтии. Ситуация в Украине показала, что противник будет использовать нетрадиционные методы ведения войны,и Вильнюс должен быть к этому готов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Литва закрыла въезд в страну 44 россиянам.


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