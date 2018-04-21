11:17 21.04.2018 | Политика | Новости
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Историческая встреча: о чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын готов освободить трех американских граждан во время встречи с Дональдом Трампом. Об этом передает The Wall Street Journal.

Историческая встреча: о чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По словам директора ЦРУ Майкла Помпео, налаживание дипломатических отношений между двумя государствами наконец-то может привести к стабилизации отношений по обе стороны 38-паралели. Ранее КНДР подтвердила информацию о начале денуклеаризации на полуострове и прекращению разработки своей ядерной программы.

Северокорейский лидер также сделал "ход конем" в сторону Вашингтона, пообещав освободить из-под стражи трех американцев - двое из них работали в Университете науки и технологий в Пхеньяне и были задержаны за шпионаж, а третьи был обвинен в "нанесении вреда Северной Корее" и сейчас отбывает 10-летний тюремный срок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном.


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