Историческая встреча: о чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По словам директора ЦРУ Майкла Помпео, налаживание дипломатических отношений между двумя государствами наконец-то может привести к стабилизации отношений по обе стороны 38-паралели. Ранее КНДР подтвердила информацию о начале денуклеаризации на полуострове и прекращению разработки своей ядерной программы.

Северокорейский лидер также сделал "ход конем" в сторону Вашингтона, пообещав освободить из-под стражи трех американцев - двое из них работали в Университете науки и технологий в Пхеньяне и были задержаны за шпионаж, а третьи был обвинен в "нанесении вреда Северной Корее" и сейчас отбывает 10-летний тюремный срок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном.