10:51 21.04.2018 | Политика | Новости
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Эрдогана могут сместить с поста президента страны

Турецкий парламент проголосовал за решение о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом передает Anadolu.

Эрдогана могут сместить с поста президента страны

Всего за правительственную инициативу отдало голоса 386 народных избранников. На заседании присутствовали премьер-министр Бинали Йылдырым и лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели, которые поддержали президентскую инициативу смены "старых кадров" в парламенте.

Сам Эрдоган уже подтвердил свое участие в президентской гонке. Ряд оппозиционных Эрдогану сил недовольны его политикой на Ближнем Востоке и конфликтом с европейским сообществом. Националисты во главе с Давлет Бахчели считают, что Анкара должна вернуться на путь евроинтеграции и свободного рынка между двумя регионами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо избежать дестабилизации в стране от внеочередных парламентских выборов.


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