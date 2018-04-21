Эрдогана могут сместить с поста президента страны

Всего за правительственную инициативу отдало голоса 386 народных избранников. На заседании присутствовали премьер-министр Бинали Йылдырым и лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели, которые поддержали президентскую инициативу смены "старых кадров" в парламенте.

Сам Эрдоган уже подтвердил свое участие в президентской гонке. Ряд оппозиционных Эрдогану сил недовольны его политикой на Ближнем Востоке и конфликтом с европейским сообществом. Националисты во главе с Давлет Бахчели считают, что Анкара должна вернуться на путь евроинтеграции и свободного рынка между двумя регионами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо избежать дестабилизации в стране от внеочередных парламентских выборов.