Всемирный банк ожидает от Украины проведение земельной реформы

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили ход структурных реформ в Украине, состояние выполнения условий предоставления Украине финансирования Всемирного банка, а также дальнейшие направления сотрудничества мирового банка с Украиной.

По словам Данилюка, поддержка Всемирного банка является необходимой для укрепления экономики Украины и повышения социальных стандартов.

В свою очередь, Сирил Мюллер подчеркнул важность начатых Украины реформ и инициатив Министерства финансов по борьбе с коррупцией, а также назревшую потребность в реформировании рынка земли и земельного законодательства. В 2017 году исполнилось 25 лет с момента начала сотрудничества Украины и Всемирного банка.

В течение этого периода все члены Группы Всемирного банка приняли участие в 46-ти совместных проектах в Украине. Сейчас Украина и Всемирный банк совместно работают над десятью проектами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2014-2015 годах Украина, работая в программе Международного валютного фонда, достигла значительного прогресса в реализации реформ. Вместе с тем теперь реформы замедлились. Такое мнение в среду, 18 апреля, во время ежегодных весенних сборов Фонда и Всемирного банка высказал заместитель директора Департамента бюджетной политики МВФ Абдел Сенхаджи.