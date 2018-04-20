В шахту "Юнком" прибыла Миссия ОБСЕ

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Как заверяет Хуг, СММ ОБСЕ известно о продемонстрированном волнении наблюдателей миссии касательно вопроса с украинской шахтой "Юнком".

Он добавил, что СММ ОБСЕ, в частности, находила связь с теми силами, кому принадлежит фактическая власть над данной шахтой, и что СММ ОБСЕ посещала объект, как и говорила.

До этого шахта, запущенная еще в 1912 году именовалась как "Рудник Бунге". Известно, что в 1979 году для предотвращения частых выбросов угля и породы в шахте на глубине 903 м устроили подземный ядерный взрыв между угольными пластами "Девятка" и "Кирпичный".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали, что сепаратисты планируют затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге под Енакиево, в частности, которая находится в 43 километрах от временно оккупированного Донецка.