В Ереване вновь начали блокировать дороги, есть задержанные - ВИДЕО

Сторонники лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашиняна, протестующие против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении с утра перекрыли движение транспорта в городе. Как сообщил на своей странице в Facebook Пашинян, он призвал водителей оставлять машины на дороге и делать так, чтобы полиция не смогла их эвакуировать.

В областях используйте тракторы, экскаваторы. Необходимо полностью парализовать движение, чтобы Серж Саргсян понял, что настало время его ухода, - заявил он в прямой трансляции.

Вместе с тем по данным местных СМИ, сегодня утром на площади Республики в центре Еревана полиция задержала нескольких участников акции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.