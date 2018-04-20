22:49 20.04.2018 | Политика | Новости
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В Чехии назревает внутриполитический кризис

В Чехии социал-демократы опять заявили о своей готовности начать новые переговоры с правящей партией Андрея Бабиша для создания коалиционного большинства. Об этом передает Associated Press.

В Чехии назревает внутриполитический кризис

Премьер-министр предложил коллегам возглавить пять министерств, в том числе и наиболее важный пост главы Министерства внутренних дел Чехии. Лидер социал-демократов Ян Гамачек считает такое предложение вполне достойным для его партии, однако окончательный ответ будет дан лишь в понедельник.

В свою очередь, центристское движение Бабиша ANO имеет в парламент большинство мест, но для полноценной работы представительского органа ему не хватает еще одной политической партии в коалиции. Чешский президент Милош Земан настаивает на том, чтобы Бабиш в кротчайшие сроки сформировал правительство, дабы последний не вмешивался в этот процесс и не объявлял внеочередные выборы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", депутаты чешского парламента обвиняют президента страны Милоша Земана в государственной измене. 


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