В Чехии назревает внутриполитический кризис

Премьер-министр предложил коллегам возглавить пять министерств, в том числе и наиболее важный пост главы Министерства внутренних дел Чехии. Лидер социал-демократов Ян Гамачек считает такое предложение вполне достойным для его партии, однако окончательный ответ будет дан лишь в понедельник.

В свою очередь, центристское движение Бабиша ANO имеет в парламент большинство мест, но для полноценной работы представительского органа ему не хватает еще одной политической партии в коалиции. Чешский президент Милош Земан настаивает на том, чтобы Бабиш в кротчайшие сроки сформировал правительство, дабы последний не вмешивался в этот процесс и не объявлял внеочередные выборы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", депутаты чешского парламента обвиняют президента страны Милоша Земана в государственной измене.