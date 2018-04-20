Украина имеет перспективу на членство в ЕС

Об этом сообщает опубликованное итоговое заявление и рекомендации по итогам заседания.

Как сказано в заявлении, Соглашение об ассоциации не играет роль основной планки между Украиной и ЕС и одобряет европейскую политику Украины.

Добавлено, что страна может позволить себе иметь европейские виды согласно со статьей 49 Европейского союза и у нее есть возможность подать заявку на членство в Союзе,при условии поддержки Копенгагенских критериев и принципов демократии, уважении к основным свободам, правам человека и правам меньшинств, и обеспечении верховенства права.

В частности, отмечено, что ЕС необходимо официально согласиться на европейские стремления Украины в тексте конечной декларации, которая будет принята на 20-м саммите Украина-ЕС в июле 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-информ", реализация товаров из Украины в течении января и февраля 2018 года увеличилась на 17,9% или 1,1 млрд долларов сравнительно с соответствующим периодом 2017 года - до 7,4 млрд долларов, а больше всего экспорт вырос в страны ЕС.