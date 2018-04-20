09:51 20.04.2018 | Политика | Новости
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Стало известно, какие страны перенесут свои посольства в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не менее шести стран готовятся перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим.

Стало известно, какие страны перенесут свои посольства в Иерусалим

Об этом сообщает издание Reuters.

Как утверждает премьер-министр, страны должны переместить свои посольства в Иерусалим, для сохранения мира.

Кроме того, он выразил благодарность Гватемале, которая приняла решение о переносе посольства. Однако, Нетаньяху не назвал остальные страны, которые готовятся к аналогичному шагу.

Израильский премьер добавил, что посольства первых десяти стран, которые переедут в Иерусалим, получат преференции.

Добавим, большинство стран мира не признают суверенитета Израиля или Палестины в Иерусалиме, поэтому посольства в Израиле находятся в Тель-Авиве. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки в середине мая будут открывать первое американское посольство в Иерусалиме. Сообщается, что открытие посольства будет совпадать с празднованием 70-летия независимости страны. Сотрудники посольства будут работать в современном здании и комфортных офисах.


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