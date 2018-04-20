09:10 20.04.2018 | Политика | Новости
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США подозревают РФ и Сирию в уничтожении улик на месте химической атаки

Спикер государственного департамента США Хезер Науерт заявила, что имеет достоверную информацию о том, что Россия и Сирия пытаются зачистить место возможной химической атаки в городе Дума.

США подозревают РФ и Сирию в уничтожении улик на месте химической атаки

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам спикера, помимо этого, страны также пытаются помешать инспекторам Организации по запрещению химического оружию обследовать это место.

Американское правительство имеет достоверную информацию о том, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу.

По мнению Хезер, российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от обличительных доказательств использования химоружия.

Также у США есть информация о давлении РФ и Сирии на людей с целью изменения ими их показаний о химатаке.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", у Кремля присутствуют неопровержимые доказательства, которые подтверждают факт постановки  химической атаки в сирийском городе Дума. Как заверил Лавров, к этой действу применили силы спецслужбы государства, которое в данный момент лидирует по внедернеию русофобской политики.


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