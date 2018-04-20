Об этом сообщает издание Reuters.

По словам спикера, помимо этого, страны также пытаются помешать инспекторам Организации по запрещению химического оружию обследовать это место.

Американское правительство имеет достоверную информацию о том, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу.

По мнению Хезер, российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от обличительных доказательств использования химоружия.

Также у США есть информация о давлении РФ и Сирии на людей с целью изменения ими их показаний о химатаке.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", у Кремля присутствуют неопровержимые доказательства, которые подтверждают факт постановки химической атаки в сирийском городе Дума. Как заверил Лавров, к этой действу применили силы спецслужбы государства, которое в данный момент лидирует по внедернеию русофобской политики.