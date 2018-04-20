РФ - это угроза для стабильности и существования мировой демократии, - Климпуш-Цинцадзе

На полях конференции "Стратегическое сотрудничество в ответ на гибридные угрозы" Платформы НАТО-Украина она поделилась основными проблемами на пути преодоление российскому влиянию за рубежом.

На сегодняшний день война на востоке Украины уже давно вышла за рамки украинских границ и распространилась на все европейское международное общество. Москва в очередной раз доказала полное отсутствие любых моральных рамок на пути реализации своей геополитики, и случай в Солсбери этому яркий пример.

Россия все время пытается вмешивается в выборы, финансирует радикальные силы, устраивает хакерские атаки, а порой и заказные убийства на территории чужих стран.

"Россия бросила вызов и продолжает бросать вызов западным обществам", - резюмирует Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина готова присоединиться к Центру НАТО по энергетической безопасности.