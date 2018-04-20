РФ допускает прекращение авиасообщения с США

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В МИД пояснили, что ситуация с американскими визами складывается крайне плохо, к примеру, официальный срок ожидания собеседования на днях удлинили до 250 дней, то есть восьми месяцев. Можно сказать, что обращаться за визами уже нет смысла.

Руководство России выдвинуло обвинения Белому Дому в умышленной визовой блокировке как дополнительной кнопке давления и в несправедливой невыдаче виз пилотам "Аэрофлота".

В РФ возмущены аргументами США про нехватку сотрудников в консульских учреждениях из-за российских властей, из-за чего произошло резкое сокращения уровня выдачи гражданам России американских виз.

Сотрудники МИД РФ подчеркнули, что Россия осуществляла попытки сберечь адекватные дипломатические отношения и в нормальном объеме предоставляет работу американских дипломатических представителей на территории своего государства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Порошенко допустил полеты Ryanair в Украину раньше срока.