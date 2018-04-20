13:18 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Проведение внеочередных выборов несет дестабилизацию в стране, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо избежать дестабилизации в стране от внеочередных парламентских выборов.

Проведение внеочередных выборов несет дестабилизацию в стране, - Гройсман

Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

По словам Гройсмана, до очередных выборов у нас есть полтора года, за это время правительство может решить многочисленные проблемы, которые накопились за столько лет. Поэтому, должны избежать любых дестабилизаций, которые несут внеочередные выборы .

"Я убежден, что мы это сделаем. Я предлагаю совсем другой сценарий: давайте работать таким образом, чтобы реальные условия жизни изменились в лучшую сторону", - добавил Гройсман.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду. При этом глава правительства пояснил, что намерен бороться за принятие конкретных решений.


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