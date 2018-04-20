12:41 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент внес в Раду проект по усовершенствованию закона "О гражданстве"

Глава государства Петр Порошенко накануне предложил парламенту законопроект №8297 "О внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений".

Президент внес в Раду проект по усовершенствованию закона

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Отмечается, что в законе надо изменить и усовершенствовать некоторые положения. Последним этапом прохождения документа, является передача на рассмотрение руководству.

Известно, что проект закона определен президентом как неотложный. Однако, в данное время текст документа на сайте парламента отсутствует.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на вечернем заседании подписал, принятый сегодня, проект постановления №8284 "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине".


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