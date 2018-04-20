08:59 20.04.2018 | Политика | Новости
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Пентагон подтвердил задержание подозреваемого в планировании терактов 11 сентября 2001

Человек, который был связан с терактом в сентябре 2001 года в Соединенных Штатах Америк, был пойман вооруженными сирийскими оппозиционерами, поддерживаемыми США.

Пентагон подтвердил задержание подозреваемого в планировании терактов 11 сентября 2001

Эту информацию подтвердил Пентагон. Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии, родившийся в Сирии, действительно был захвачен более месяца назад партнерами SDF в рамках их текущих операций против террористической организацим "Исламистское государство" в Сирии". Как сообщает Reuters, об этом в пятницу утром, 20 апреля, заявил представитель Пентагона Эрик Пагон.

Как сообщается в докладе комиссии конгресса за 11 сентября 2001 года, Заммар был "откровенным, ярким исламистом", который превозносил "достоинства насильственного джихада". Он оказывал влияние на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в переводе средств террористам, которые захватили самолеты 11 сентября.

Также Биналшиб передавал информацию членам террористической организации "Аль-Каида" и Мохаммеду Атте, который возглавил нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сирии заявили о задержании подозреваемого в планировании терактов 11 сентября 2001 года.


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