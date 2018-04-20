Парубий выступил за изменения в Конституцию

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире одного из украинских ток-шоу.

Председатель ВР согласился, что придется сделать выбор между президентом и премьером.

Он добавил, что за Верховной Радой сохраняются полномочия сугубо законодательной власти, но в исполнительной власти нужно определится, иначе независимо от имен и фамилий всегда будет скрыт конфликт.

Парубий поставил в роли примера моделей исполнительной власти государства Запада. Так, в США, президент возглавляет исполнительную власть.

По мнению политика, там, где есть монарх, нет президента, так как не редко глава государства выполняет ту функцию, которую в северных странах выполняет монарх. Он символизирует государство, как поручитель безопасности и конституции. в тоже время исполнительная власть происходит через премьер-министра, выбранного в парламенте.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Парубий рассказал, что нужно сделать чтобы отстрочить повышение тарифов.