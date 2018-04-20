Лавров на 100% исключил войну между Россией и Америкой

Об этом российский дипломат заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Лаврова, президнт РФ Владимир Путин и американский лидео Дональд Трамп отвечают перед своими народами за мир и спокойствие. Поэтому, не стоит ожитать войны между этими государствами.

Примечательно, что накануне Лавров отмечал, что отношения России и Запада ухудшились. В частности, такие выводы были сделаны по сравнению с временами холодной войны.

"Я считаю, что сейчас отношения хуже, чем во времена холодной войны, поскольку в те времена были каналы коммуникации и не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид из-за санкций", - говорил тогда глава МИД РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сирийские военные обнаружили в благополучном состоянии неразорвавшиеся ракеты во время американского удара 14 апреля. Их отправили в Россию, 18 апреля.