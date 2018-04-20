Король Свазиленда переименовал страну

Теперь страна называется Королевство эСватини (Kingdom of eSwatini). Такое решение глава государства принят для того, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления.

Как сообщает The Guardian, eSwatini на языке свати означает "место Свази", название маленького государства между Южной Африкой и Мозамбиком. В отличие от некоторых стран, Свазиленд не менял свое название после получения независимости в 1968 году.

До этого страна более 60 лет была под британским протекторатом.

Король Мсвати III объявил о смене названия во время празднования дня независимости на спортивном стадионе в городе Манзини. По его словам, он хотел бы объявить, что Свазиленд вернется к своему первоначальному имени.

Напомним, это последняя в Африке страна с абсолютной монархией, в которой власть монарха-суверена является неограниченной.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале в Македонии прошел многотысячный протест против переименования страны. Протестующие требовали прекратить переговоры и выкрикивали: "Да здравствует Македония".