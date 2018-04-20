КНДР полностью готова к полному ядерному разоружению

Об этом сообщает издание DW.

Как утверждает президент Южной Кореи, сейчас КНДР не выставляет ультиматумов касающиеся вывода американских войск из региона.

Известно, что главы обеих стран Южной и Северной Кореи планируют встретиться, 27 апреля. Кроме того, полным ходом идет подготовка к первой встрече президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты. Американским разведчикам удалось раздобыть информацию о последних успехах северокорейских ученых в сфере улучшения баллистических ракет. Теперь боеголовки ракет смогут точнее определять конкретную цель и поражать ее.