12:30 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ирина Луценко представила новые законопроекты по защите прав детей

Глава межфракционного объединения "Чужих детей не бывает" Ирина Луценко презентовала украинскому парламенту ряд документов, которые предусматривают более усиленную ответственность злостных неплательщиков алиментов и материальные стимулы для добросовестных родителей. 

Ирина Луценко представила новые законопроекты по защите прав детей

Такие предложения прозвучали на брифинге с министром юстиции Павлом Петренко и народным депутатом Андреем Иванчуком.

Как утверждает Луценко, на сегодняшний день в ВР уже зарегистрировано три законопроекта, которые помогут усовершенствовать законодательство в этой сфере. К примеру, закон №8296 стал продолжением закона об алиментах, который вступил в силу в начале 2018 года.

"Среди предложенного нами - штрафы за неуплату алиментов свыше 1 года, увеличение минимального размера алиментов, запрет на отчуждение имущества должника по алиментам, а также недопущение на высокие должности злостных неплательщиков алиментов", - отметила она.

В свою очередь второй документ предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов и предоставить налоговую скидку на внешкольное, дошкольное и школьное образование детей.

При этом, последний предусматривает предоставление материальной помощи. В частности, бесплатный отпуск с зачислением в трудовой стаж родителям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми на период оформления инвалидности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране наконец-то заработал публичный реестр должников по уплате алиментов, который насчитывает уже свыше 75 тыс записей.


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