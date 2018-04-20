Ирина Луценко представила новые законопроекты по защите прав детей

Такие предложения прозвучали на брифинге с министром юстиции Павлом Петренко и народным депутатом Андреем Иванчуком.

Как утверждает Луценко, на сегодняшний день в ВР уже зарегистрировано три законопроекта, которые помогут усовершенствовать законодательство в этой сфере. К примеру, закон №8296 стал продолжением закона об алиментах, который вступил в силу в начале 2018 года.

"Среди предложенного нами - штрафы за неуплату алиментов свыше 1 года, увеличение минимального размера алиментов, запрет на отчуждение имущества должника по алиментам, а также недопущение на высокие должности злостных неплательщиков алиментов", - отметила она.

В свою очередь второй документ предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов и предоставить налоговую скидку на внешкольное, дошкольное и школьное образование детей.

При этом, последний предусматривает предоставление материальной помощи. В частности, бесплатный отпуск с зачислением в трудовой стаж родителям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми на период оформления инвалидности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране наконец-то заработал публичный реестр должников по уплате алиментов, который насчитывает уже свыше 75 тыс записей.