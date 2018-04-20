21:14 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191930:roman

G7 проведет закрытое заседание, где будет обсуждать "украинский вопрос"

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил информацию о специальной, тематической встречи глав стран "Большой семерки", где будет обсуждаться Украина.

G7 проведет закрытое заседание, где будет обсуждать

Об этом передает пресс-служба профильного ведомства.

По его словам, официальный Киев подготовил целый список вопросов и претензий в отношении Российской Федерации. В частности, вопрос противодействия продолжающейся российской агрессии, уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, деоккупации Крыму, противодействия пропаганде и гибридным угрозам.

Отдельно министры стран "Большой семерки" планируют обсудить проблематику энергетической безопасности и участие в ней Украины. Также будет подниматься тема продолжение поддержания санкций против РФ. Климкин отдельно отчитается об успешности проведенных реформ в Украине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в аннексирована Крыму. 


Поделиться
Читайте также:
 
Курс биткоина опять заставил биржевых игроков выложить крупные суммы на торгах - ФОТО Украинцы стали меньше пользоваться услугами субсидий На столичных дорогах опять застыло автомобильное движение - ФОТО Украинские аудиторы получили собственный официальный день для празднования
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив