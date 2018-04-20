G7 проведет закрытое заседание, где будет обсуждать "украинский вопрос"

Об этом передает пресс-служба профильного ведомства.

По его словам, официальный Киев подготовил целый список вопросов и претензий в отношении Российской Федерации. В частности, вопрос противодействия продолжающейся российской агрессии, уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, деоккупации Крыму, противодействия пропаганде и гибридным угрозам.

Отдельно министры стран "Большой семерки" планируют обсудить проблематику энергетической безопасности и участие в ней Украины. Также будет подниматься тема продолжение поддержания санкций против РФ. Климкин отдельно отчитается об успешности проведенных реформ в Украине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в аннексирована Крыму.