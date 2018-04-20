10:54 20.04.2018 | Политика | Новости
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Асад вернул Франции подаренный орден Почетного легиона

Президент Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона. Об этом сообщила пресс-служба главы сирийского государства в Facebook.

Асад вернул Франции подаренный орден Почетного легиона

Известно, что процедура возвращения осуществлялась через через посольство Румынии в Дамаске, которое сейчас представляет интересы Франции в Сирии.

В заявлении говорится, что Асад принял такое решение, потому что Франция участвовала в "трехсторонней агрессии" вместе с США и Великобританией.

В то же время, в администрации Асада заявили, что для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов.

Добавим, что орден Почетного легиона Асаду в 2001 году вручил тогдашний президент Франции Жак Ширак. 16 апреля 2018 года власти Франции провели процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американское правительство исключает все возможность прямых переговоров по Сирии с режимом президента Башара Асада. США не хочет проводить прямых переговоров с Сирией. Так как, по мнению Хейли, сирийские власти не заслуживают переговоров с Америкой.


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