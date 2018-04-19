В утреннем заседании парламента в четверг примет участие Порошенко

Об этом сообщил журналистам источник в аппарате украинского парламента. По данным источника, ожидается, что глава государства придет сегодня в парламент.

Эту же информацию в кулуарах парламента подтвердил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, это связано с обращением к Вселенскому Патриарху по поводу автокефалии Православной церкви в Украине.

Напомним, сегодня народные депутаты начнут заседание с проекта постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Затем, как сообщал УРА-Информ, депутаты планируют утвердить и рассмотреть вопросы аграрной политики и назначение судей Конституционного суда.