10:15 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В утреннем заседании парламента в четверг примет участие Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко в четверг, 19 апреля, намерен принят участие в утреннем заседании Верховной Рады Украины.

В утреннем заседании парламента в четверг примет участие Порошенко

Об этом сообщил журналистам источник в аппарате украинского парламента. По данным источника, ожидается, что глава государства придет сегодня в парламент.

Эту же информацию в кулуарах парламента подтвердил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, это связано с обращением к Вселенскому Патриарху по поводу автокефалии Православной церкви в Украине.

Напомним, сегодня народные депутаты начнут заседание с проекта постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Затем, как сообщал УРА-Информ, депутаты планируют утвердить и рассмотреть вопросы аграрной политики и назначение судей Конституционного суда.


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