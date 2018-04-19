22:33 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стали известны имена депутатов с которых Луценко обещает снять неприкосновенность

Генеральная прокуратура Украины может направить в Верховную Раду Украины представления о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов.

Стали известны имена депутатов с которых Луценко обещает снять неприкосновенность

Среди них - Егор Соболев и Семен Семенченко. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщил источник в антикоррупционных органах.

По данным источника, у ГПУ есть представление на Егора Соболева, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Дениса Дзензерского и Сергея Дунаева.

Сейчас эти представления проверяет юридическое управление Генеральной прокуратуры, а затем они будут переданы Генпрокурору на подпись, - пояснил источник, добавив, что пока не известно, когда эти представления будут направлены в парламент.

Вместе с тем получить официальное подтверждение этой информацию в прокуратуре пока не удалось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него на столе есть пять представлений о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов.


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