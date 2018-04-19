Создание единой поместной церкви в Украине может быть одобрено в 1030-ю годовщину крещения, - Парубий

Создание в Украине такой церкви может быть одобрено в 1030-ю годовщину крещения Руси-Украины. Об этом в четверг, 19 апреля, с трибуны парламента, представляя проект постановления о поддержке обращения президента ко Вселенскому патриарху Варфоломею, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

При этом он высказал надежду, что украинский народ получит исторический дар из рук святейшего патриарха у этом дате.

Спикер также напомнил, что Верховная Рада ранее принимала обращение к патриарху Варфоломею. Это тогда очень активизировало диалог и приблизило дискуссию о создании в Украине единой поместной православной церкви, - пояснил Парубий, добавив, что

символичным является то, что в нынешнем году исполнилось 100 лет со времени созыва всеукраинского церковного собора, который выступил за создание независимой от московского патриархата украинской православной церкви.

Напомним, празднование 1030-летия крещения Киевской Руси–Украины будет отмечаться в 2018 году. День крещения Киевской Руси – Украины традиционно отмечается 27-28 июля.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины, в четверг, 19 апреля, поддержала проект постановления №8284 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине. За такое решение проголосовали 268 народных депутатов. Документ вступает в силу со дня его принятия.