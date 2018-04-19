Сегодня Рада рассмотрит вопросы аграрной политики и назначение судей КСУ

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Так, нардепы начнут заседание с проекта постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Рада планирует рассмотреть ряд вопросов аграрной политики, в том числе, изменения в Земельный кодекс Украины и некоторые законы для обеспечения гарантий реализации участниками боевых действий и АТО, участниками Революции достоинства льгот на получение земельных участков.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции. Могут внести некоторые изменения в законы по оптимизации системы государственного управления в сфере сельского хозяйства.

Главным на сегодняшний день будет стоять вопрос назначения судей Конституционного суда, ряд вопросов интеллектуальной собственности, а также изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", будет голосовать за назначение членов Центральной избирательной комиссии. Народные депутаты уже готовы определиться с кандидатами.