09:17 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191732:nastya

Сегодня Рада рассмотрит вопросы аграрной политики и назначение судей КСУ

Верховная рада Украины в ходе сегодняшнего пленарного заседания, 19 апреля 2018 года, намерена утвердить и рассмотреть вопросы аграрной политики и назначение судей Конституционного суда.

Сегодня Рада рассмотрит вопросы аграрной политики и назначение судей КСУ

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Так, нардепы начнут заседание с проекта постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Рада планирует рассмотреть ряд вопросов аграрной политики, в том числе, изменения в Земельный кодекс Украины и некоторые законы для обеспечения гарантий реализации участниками боевых действий и АТО, участниками Революции достоинства льгот на получение земельных участков.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции. Могут внести некоторые изменения в законы по оптимизации системы государственного управления в сфере сельского хозяйства.

Главным на сегодняшний день будет стоять вопрос назначения судей Конституционного суда, ряд вопросов интеллектуальной собственности, а также изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", будет голосовать за назначение членов Центральной избирательной комиссии. Народные депутаты уже готовы определиться с кандидатами.


Поделиться
Читайте также:
 
Доклад ОЗХО подтверждает выводы Великобритании по отравлению Скрипаля Контактная группа по Донбассу определилась с датой проведения переговоров В уличных потасовках в Мексике погибли 16 человек На острове Ява произошло мощное землетрясение, есть жертвы
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив