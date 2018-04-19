С Вилкула и Колесникова могут снять неприкосновенность

Об этом в четверг, 19 апреля, сообщили журналистам источники в парламенте. По данным источников, дело относительно Вилкула касается вопросов земли в Днепропетровской области.

Вместе с тем Колесников в период с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Александр Вилкул был его предшественником на этой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, в четверг, 19 апреля.