21:15 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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С Вилкула и Колесникова могут снять неприкосновенность

В ближайшее время Генеральная прокуратура Украины может внести в Верховную Раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

С Вилкула и Колесникова могут снять неприкосновенность

Об этом в четверг, 19 апреля, сообщили журналистам источники в парламенте. По данным источников, дело относительно Вилкула касается вопросов земли в Днепропетровской области.

Вместе с тем Колесников в период с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Александр Вилкул был его предшественником на этой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, в четверг, 19 апреля.


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