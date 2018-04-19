Российские дипломаты выдали экипажу "Норд" поддельные паспорта - ГПСУ

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на странице в Facebook.

По словам Слободяна, Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 6:00 двое граждан Украины, участников экипажа "Норд" противозаконным путем отбыли из Украины в Беларусь.

Как он сообщил, в аэропорту "Жуляны" зарегистрировались два человека на рейс в Беларусь. На паспортном контроле они предъявили документы граждан РФ, полученные в генеральном консульстве РФ в Харькове.

Как пояснил чиновник, транскрипция фамилий мужчин в российских документах отличалась от идентификационной информации граждан Украины, поэтому указанные лица были пропущены через границу и вылетели в Беларусь. Также следует взять во внимание. что в адрес Госпогранслужбы не поступало сообщений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды.

Сегодня, 19 апреля в 15:20, во время оформления пассажиров из команды судна "Норд" на рейс, следовавший в Минск, пограничники отказали в выезде еще семерым гражданам Украины с аналогичными паспортами граждан РФ.

Документы были изъяты, составлен протокол об очередной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины, материалы направлены в суд. По данному факту информация поступила в МИД, СБУ и другие правоохранительные органы.

Экипажу судна "Норд" в который раз предложено пройти в органы Миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и последующего выезда к местам постоянного проживания на законных основаниях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Херсонский городской суд сегодня будет избирать новую меру пресечения капитану судна " Норд" Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы.