14:56 19.04.2018 | Политика | Новости
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Ракеты США отправили в Россию - СМИ

Сирийские военные обнаружили в благополучном состоянии неразорвавшиеся ракеты во время американского удара 14 апреля. Их отправили в Россию 18 апреля.

Ракеты США отправили в Россию - СМИ

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что две крылатые ракеты не взорвались в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, после чего их нашли сирийские военные. Обе ракеты в удовлетворительном состоянии было решено передать военным силам Российской Федерации. 

Как заверяет издание, согласно его сведений, указанные ракеты вчера были отправлены самолетом в Россию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Дональд Трамп отклонил новый пакет санкций против России, который планировалось ввести в понедельник.


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