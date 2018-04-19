Ракеты США отправили в Россию - СМИ

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что две крылатые ракеты не взорвались в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, после чего их нашли сирийские военные. Обе ракеты в удовлетворительном состоянии было решено передать военным силам Российской Федерации.

Как заверяет издание, согласно его сведений, указанные ракеты вчера были отправлены самолетом в Россию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Дональд Трамп отклонил новый пакет санкций против России, который планировалось ввести в понедельник.