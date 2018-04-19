11:25 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада включила в повестку дня обращение к Вселенскому патриарху о единой православной церкви

Верховная Рада Украины в четверг, 19 апреля, проголосовала за включение в повестку дня проект постановления №8284 "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине".

Рада включила в повестку дня обращение к Вселенскому патриарху о единой православной церкви

Такое решение поддержали 240 парламентариев. При этом в парламент, для поддержки законопроекта, прибыв президент Украины Петр Порошенко. Глава государства начал свое выступление перед голосованием.

Он, в частности, отметил, что единая православная поместная церковь не станет государственной. Об этой перспективе на текущей неделе я говорил с предстоятелями всех трех православных церквей Украины, - заявил он. Глава государства также подчеркнул неприемлемость любого насилия в межконфессиональных отношениях.

Напомним, ранее было опубликовано обращение Порошенко к Вселенскому патриарху по единой православной церкви.

Как глава государства Украина, представляющий ее граждан, - в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общине, которые, благодаря Крещению, полученному от Константинопольской Матери-Церкви 1030 лет назад, исповедуют православную христианскую веру - прошу вас предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине", - указано в тексте обращения.

Как сообщал УРА-Информ, 18 апреля в Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Парламентский комитет по вопросам культуры и духовности в среду, 18 апреля, рассмотрел постановление о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.


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