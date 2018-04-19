10:58 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины поздравил премьер-министра Израиля с 70-летием независимости

Глава Украинского государства Петр Порошенко поздравил премьер-министра Государства Израиль Беньямину Нетаньяху с 70-летием независимости Израиля.

Президент Украины поздравил премьер-министра Израиля с 70-летием независимости

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Согласно поздравлению, Порошенко уверен, что между Украиной и Израилем имеет множество перспектив, в том числе в свете установления в ближайшее время зоны свободной торговли.

Кроме того, президент Украины пригласил премьер-министра Государства Израиль в Украину.

Порошенко убежден, что отношения между Украиной и Государством Израиль имеют значительные перспективы, особенно в свете установления в ближайшее время зоны свободной торговли.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине вступил в силу указ президента №99/2018 "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины". Отмечается, что глава украинского государства Петр Порошенко поручил Кабмину подготовить план мероприятий ко Дню государственного флага и Дню независимости Украины.


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