16:21 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в скором будущем прибудет в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России.

Порошенко в скором будущем прибудет в Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так лидер страны заявил сегодня, 19 апреля, во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ.

По его словам, в ближайшее время он планирует посетить Донецкую и Луганскую области, с целью лично проверить и удостоверится в качестве трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения АТО.

Как напомнил президент, менее чем за две недели страна переходит от формата антитеррористической операции к соответствующему военному формату. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко завтра, 20 апреля 2018 года, планирует с рабочим визитом отправится Львовскую область.


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