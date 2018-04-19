Порошенко в скором будущем прибудет в Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так лидер страны заявил сегодня, 19 апреля, во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ.

По его словам, в ближайшее время он планирует посетить Донецкую и Луганскую области, с целью лично проверить и удостоверится в качестве трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения АТО.

Как напомнил президент, менее чем за две недели страна переходит от формата антитеррористической операции к соответствующему военному формату.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко завтра, 20 апреля 2018 года, планирует с рабочим визитом отправится Львовскую область.