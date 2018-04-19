19:34 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поручил произвести полный переход на цифру до июля

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об осуществлении абсолютного перехода на цифровое телевидение в государстве до июля 2018 года. Так он заявил сегодня, 19 апреля, во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ.

Порошенко поручил произвести полный переход на цифру до июля

Об это сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер страны озвучил просьбу, чтобы руководство страны совместно оперативно доработало при непосредственном участии Министерства информационной политики систему переключения на цифру. По его мнению, бездействие прикрывают постоянным удлинением сигнала.

Он заявил, что у всех в распоряжении достаточно времени для направления государственной политики на эффективное использование частот, которое Украина увидела в результате перехода к частотам четвертого поколения.

Президент подчеркнул, что растянутый на два года план неприемлем и нужно искать более оптимистичный путь. По его мнению, до июля хватит времени, чтобы прекратить ограничивать Киев и начать принимать стратегические решения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение предложение об использовании технологии противодействия антиукраинскому вещанию на границе с Приднестровьем.


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