Порошенко хочет прекратить антиукраинское вещание вблизи Приднестровья

Об этом сообщает пресс-служба лидера страны.

Во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ Порошенко подчеркнул, что хотел бы, чтобы прекратилось использование как средства для оправдания применение информационных диверсий с аналоговым сигналом телевидения. Он добавил, что это необходимо для дальнейшего продолжения вещания аналоговых украинских каналов.

Президент заверил, что для противодействия РФ Украина применит свои технологии, а для перехода к качественному цифровому вещанию украинских каналов, в том числе и вдоль границы, необходимо принимать соответствующие решения по переходу на цифру.

Глава государства заявил, что планируется применение соответствующих технологий систем противодействия не только вдоль неконтролируемой российско-украинской границы, но и вдоль участка украино-молдавской границы на участке Приднестровья.

Как сказал Порошенко, там есть возможности организации информационных диверсий в Одесской области.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России.