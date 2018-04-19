Парубий подписал обращение по единой православной церкви

При этом глава парламента отметил, что теперь докумень уже является действующим законом Украины. Молимся Богу, чтобы оно дало результат, и чтобы мы дождались давней мечты украинцев о единой украинской православной церкви, - отметил Парубий.

После этого он закрыл заседание парламента и пригласил депутатов завтра в десять утра в зал для продолжения работы. Спасибо всем за дискуссию и за решения, которые были приняты сегодня, - сказал спикер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины, в четверг, 19 апреля, поддержала проект постановления №8284 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине. За такое решение проголосовали 268 народных депутатов. Документ вступает в силу со дня его принятия.