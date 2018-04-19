20:32 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191825:Polishuk

Парубий подписал обращение по единой православной церкви

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в четверг, 19 апреля, на вечернем заседании подписал, принятый сегодня, проект постановления №8284 "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине".

Парубий подписал обращение по единой православной церкви

При этом глава парламента отметил, что теперь докумень уже является действующим законом Украины. Молимся Богу, чтобы оно дало результат, и чтобы мы дождались давней мечты украинцев о единой украинской православной церкви, - отметил Парубий.

После этого он закрыл заседание парламента и пригласил депутатов завтра в десять утра в зал для продолжения работы. Спасибо всем за дискуссию и за решения, которые были приняты сегодня, - сказал спикер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины, в четверг, 19 апреля, поддержала проект постановления №8284 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине. За такое решение проголосовали 268 народных депутатов. Документ вступает в силу со дня его принятия.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина может заблокировать российское вещание вдоль границы, - Турчинов С Вилкула и Колесникова могут снять неприкосновенность Порошенко поручил произвести полный переход на цифру до июля Луценко имеет материалы для снятия неприкосновенности с ряда депутатов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив