Парламент поддержал обращение к Вселенскому патриарху по единой православной церкви

За такое решение проголосовали 268 народных депутатов. Документ вступает в силу со дня его принятия.

Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко, выступая с трибуны парламента поблагодарил парламент за поддержку постановления и отметил, что иностранное государство не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины.

Хочу подчеркнуть, что если Москва объявляет Украину своей канонической территорией, не является ли это посягательством на территориальную целостность Украины? Имеем ли мы право молча спокойно наблюдать за этими посягательствами, - задался вопросом Порошенко.

Он также добавил, что это мощный дух украинской независимости, потому что Украинская автокефальная поместная церковь является одной из институциональных основ нашей независимости, позвольте мне этот дух передать в телефонном разговоре с Вселенским Патриархом, который состоится прямо сейчас.

Напомним, 18 апреля в Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, парламентский комитет по вопросам культуры и духовности в среду, 18 апреля, рассмотрел постановление о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.