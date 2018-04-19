МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет

В министерство просят также при планировании поездок учитывать режим чрезвычайного положения в стране, а также проведение в стране антитеррористической операции. Как сказано в сообщении пресс-службы МИДа, опубликованном в четверг утром, 19 апреля, на сайте ведомства, парламент Арабской Республики Египет в очередной раз продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца.

В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах.

Кроме того, Вооруженные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию "Синай-2018" в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта. В связи с чем гражданам, которые уже находятся в Египте, категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил, а также рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Египет оставляет режим чрезвычайного положения еще на три месяца, соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси.