08:15 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Египет.

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет

В министерство просят также при планировании поездок учитывать режим чрезвычайного положения в стране, а также проведение в стране антитеррористической операции. Как сказано в сообщении пресс-службы МИДа, опубликованном в четверг утром, 19 апреля, на сайте ведомства, парламент Арабской Республики Египет в очередной раз продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца.

В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах.

Кроме того, Вооруженные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию "Синай-2018" в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта. В связи с чем гражданам, которые уже находятся в Египте, категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил, а также рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Египет оставляет режим чрезвычайного положения еще на три месяца, соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси.


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