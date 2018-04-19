09:58 19.04.2018 | Политика | Новости
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Химатаку в Солсбери могла произвести только Россия, - Госдеп США

Представители американской власти осудили российское правительство в химической атаке в британском Солсбери. По их мнению, только у Кремля была мотивация, и средства, а также опыт заказных убийств в такой способ.

Химатаку в Солсбери могла произвести только Россия, - Госдеп США

Об этом говорится в заявлении, которое распространил офис пресс-секретаря Государственного департамента США.

Как отмечается, в данный момент Россия несет ответственность за использование химического оружия на территории Великобритании. Также в заявлении указывается, что Россия разработала такой тип военного нервнопаралитического вещества, которое использовалось в Солсбери. Вместе с тем власти Россия постоянно отрицает свою вину, в Госдепартаменте считают, что необходимо создать "единый фронт" борьбы против использования химического оружия.

"Мы призываем наших коллег в Совете Безопасности ООН и Исполнительному совету ОЗХО присоединиться к нам, как это было раньше, в создании единого фронта против использования химического оружия. Мы не можем позволить, чтобы применение химического оружия стало обычным явлением", - отметили в Госдепартаменте США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате нападения с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии погибли, по меньшей мере, 70 человек.


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