Ирак нанес авиаудары в Сирии

Об этом сообщает Reuters.
Иракская авиация использовала для нападения реактивные самолеты F16.
Атаки применены в приграничных районах Сирии. В частности, пять авиаударов пришлись на провинцию Дейр-эз-Дор
Правительство Ирака предупредило, что авиаудары могут продолжиться, если действия террористов вновь будет обнаружены.
Пресс-секретарь Министерства обороны Ирака сообщил телеканалу "Аль-Манар", что Багдад координировал свои действия с Россией, Ираном и официальным Дамаском, но международная коалиция под руководством США не имеет отношения к проведенным авиаударам.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", боевики террористической организации "Исламское государство" совершили казнь девяти иракских правоохранителей.