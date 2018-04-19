Ирак нанес авиаудары в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

Иракская авиация использовала для нападения реактивные самолеты F16.

Атаки применены в приграничных районах Сирии. В частности, пять авиаударов пришлись на провинцию Дейр-эз-Дор

Правительство Ирака предупредило, что авиаудары могут продолжиться, если действия террористов вновь будет обнаружены.

Пресс-секретарь Министерства обороны Ирака сообщил телеканалу "Аль-Манар", что Багдад координировал свои действия с Россией, Ираном и официальным Дамаском, но международная коалиция под руководством США не имеет отношения к проведенным авиаударам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", боевики террористической организации "Исламское государство" совершили казнь девяти иракских правоохранителей.