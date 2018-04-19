16:36 19.04.2018 | Политика | Новости
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Ирак нанес авиаудары в Сирии

Иракские воздушные силы применили ракетные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии в четверг, 19 апреля, сотрудничая с правительством Сирии со стороны президента Башара Асада.

Ирак нанес авиаудары в Сирии

Об этом сообщает Reuters. 

Иракская авиация использовала для нападения реактивные самолеты F16.

Атаки применены в приграничных районах Сирии. В частности, пять авиаударов пришлись на провинцию Дейр-эз-Дор

Правительство Ирака предупредило, что авиаудары могут продолжиться, если действия террористов вновь будет обнаружены.

Пресс-секретарь Министерства обороны Ирака сообщил телеканалу "Аль-Манар", что Багдад координировал свои действия с Россией, Ираном и официальным Дамаском, но международная коалиция под руководством США не имеет отношения к проведенным авиаударам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", боевики террористической организации "Исламское государство" совершили казнь девяти  иракских правоохранителей.


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