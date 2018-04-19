Госдеп США требует от России выдворения сил с Донбасса

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

По словам Нойерт, самым страшным является смерть невинных людей, атака на станцию угрожает поставкам воды для 350 тысяч украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения.

Таким образом, Госдепартамент, пользуясь случаем, призывает Россию вывести свои силы из Восточной Украины. Кроме того, в полной мере соблюдать обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

Дипломат добавила, что Россия несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замглава МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США объявили о новых санкциях против российских бизнесменов и представителей власти. Поэтому, в Москве не будут затягивать с вопросом принятия ответных мер на американские санкции и требует эффективных перемен и действий.