13:33 19.04.2018 | Политика | Новости
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Глава Армении подписал закон о ратификации соглашения с ЕС

Лидер государства Армении Армен Саркисян подписал законопроект "О ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения, с одной стороны, и ЕС, а также Европейским сообществом по атомной энергии и странами-членами данной организации, с другой стороны".

Глава Армении подписал закон о ратификации соглашения с ЕС

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По предварительным данным, закон о ратификации соглашения, подписанного между Евросоюзом и Арменией 24 ноября 2017 года в Брюсселе, парламент Армении единогласно ратифицировал 11 апреля этого года.

Как заявил президент, соответствующий законопроект должен заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Арменией и ЕС от 1999 года. В частности, срок действия которого истек в 2009 году и постоянно продлевался.

Также отмечается, что документ вступит в полную силу, только когда его ратифицируют все страны-члены ЕС, а также Европейский парламент. Точных сроков того, когда завершится этот процесс, не указывается, однако соглашение частично начнет действовать с 1 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", свыше 70 депутатов парламента Армении на специальном заседании во вторник, 17 апреля, избрали бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.


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