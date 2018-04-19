09:40 19.04.2018 | Политика | Новости
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Еврокомиссар призвал Берлин отменить проверки на границах

Европейский комиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос созывает ФРГ в кратчайшие сроки отменить пограничный контроль. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Еврокомиссар призвал Берлин отменить проверки на границах

Согласно его словам, подобный контроль не должен быть введен невозвратно. Поэтому, сотрудники государства должны вернуться к нормальной работе шенгенской системы. По мнению Аврамопулоса, ввод долговременных пограничных проверок внутри шенгенской зоны стал бы провалом.

Стоит отметить, что Германия ввела пограничный контроль в отношении прибывающих из Австрии в 2015 году в результате массового наплыва мигрантов. В дальнейшем с разрешения Еврокомиссии данный режим продлевался на полгода.

В настоящее время Министерство внутренних дел страны уже предупредило Брюссель о намерении сохранить пограничный контроль минимум до ноября 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Венгрии лидеры партий объявили о своем решении уйти в отставку после сокрушительного поражения на парламентских выборах. 


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