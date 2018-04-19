Еврокомиссар призвал Берлин отменить проверки на границах

Согласно его словам, подобный контроль не должен быть введен невозвратно. Поэтому, сотрудники государства должны вернуться к нормальной работе шенгенской системы. По мнению Аврамопулоса, ввод долговременных пограничных проверок внутри шенгенской зоны стал бы провалом.

Стоит отметить, что Германия ввела пограничный контроль в отношении прибывающих из Австрии в 2015 году в результате массового наплыва мигрантов. В дальнейшем с разрешения Еврокомиссии данный режим продлевался на полгода.

В настоящее время Министерство внутренних дел страны уже предупредило Брюссель о намерении сохранить пограничный контроль минимум до ноября 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Венгрии лидеры партий объявили о своем решении уйти в отставку после сокрушительного поражения на парламентских выборах.