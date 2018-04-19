Депутаты отправили на доработку закон о повышении пенсий для чернобыльцев

Закон отправлен на доработку. За это решение проголосовали 230 депутатов.

Вместе с тем документом предлагается установить размеры минимальных пенсионных выплат, дополнительных пенсий и компенсаций в зависимости от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Так, размер минимальной пенсионной выплаты для инвалидов - участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, эвакуированных в 1986 году из зоны отчуждения, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, эвакуированных из зоны отчуждения, отселенных из зон безусловного (обязательного ) отселения и инвалидов с детства, достигших совершеннолетия, I-III групп предлагается выплачивать в размере 1000, 800 и 600 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Другим инвалидам, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой I-III групп, предлагается выплачивать 400, 300 и 200 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность соответственно.

Также проектом закона предлагается лицам, отнесенным к категории 1, выплачивать ежемесячную дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью, в размерах: для инвалидов III группы 100 и 75 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность соответственно; для инвалидов III группы , детям-инвалидам, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью - 50 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Авторы проекта в пояснительной записке отмечают, что по расчетам Пенсионного фонда Украины дополнительные расходы для реализации этого проекта Закона составят 433 млн гривен в месяц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рада поддержала за основу законопроект №6230 "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" (относительно выплаты денежной компенсации на питание детей)".