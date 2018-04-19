11:15 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты одобрили усиление соцзащиту иностранцев, проходящих службу в ВСУ

Верховная Рада Украины в четверг, 19 апреля, поддержал законопроект №6689 "О внесении изменения в статью 214 закона ''О воинской обязанности и военной службе'' относительно усовершенствования отдельных вопросов выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины".

Депутаты одобрили усиление соцзащиту иностранцев, проходящих службу в ВСУ

Документ поддержали 250 депутатов. Согласно принятому закону, на иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходят военную службу в ВСУ по контракту, распространяются условия и порядок выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, предусмотренные для военнослужащих - граждан Украины и членов их семей.

При этом авторы документа в пояснительной записке отмечают, что таким образом будет исправлено юридическая коллизия, возникшая в сфере социальной защиты военнослужащих ВСУ.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего пленарного заседания, 19 апреля 2018 года, намерена утвердить и рассмотреть вопросы аграрной политики и назначение судей Конституционного суда. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.


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